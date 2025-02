Rebel Moon 3 går en usikker fremtid i møte etter negativ respons på de første filmene

HQ

Det er fortsatt uklart om det blir et tredje kapittel i Rebel Moon-sagaen, Zack Snyders desidert mest kritiserte og utskjelte film noensinne. For etter den enormt negative mottakelsen ser det nå ut til at den tredje delen er i limbo. Noe som skuespilleren Patrick Luwis, en av skuespillerne i filmene, nå har kommentert i et intervju med ScreenRant.

"Jeg har ikke hørt noen oppdateringer, men igjen, noe jeg ville vært beæret over å gjøre. Det var en utrolig opplevelse å jobbe med Zack, og hele rollebesetningen og mannskapet var en av de beste opplevelsene jeg har hatt på settet. Så jeg ville blitt henrykt hvis de tok meg med tilbake til neste film, eller hva de nå gjør. Men nei, jeg har ikke hørt noe, jeg bare venter ved telefonen, vi får se. Jeg må virkelig gjøre noe nå, som å sette meg på trenerbenken!"

Snyder har selv sagt at han har begynt å jobbe med manuset til den tredje filmen, som skal handle om jakten på prinsesse Issa. Men, som Luwis nevner i intervjuet, har det vært stille en stund nå, og spørsmålet er om Netflix er interessert i å investere videre i franchisen.

Håper du på flere Rebel Moon-filmer?