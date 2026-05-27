17 år gamle Moïse Kouamé blir den yngste matchvinneren i Roland Garros siden 1991

Moïse Kouamé, født 6. mars 2009, er den yngste spilleren noensinne som har vunnet en kamp i hovedturneringen i en Grand Slam-turnering (ingen født i 2008 eller senere har vunnet en kamp i hovedturneringen), og han er også den yngste matchvinneren i Roland Garros siden Dinu Pescariu i 1991 og den yngste i en major siden Bernard Tomic, som var 16 år gammel i Australian Open i 2009.

Kouamé, som er rangert som nummer 318 i verden, slo 37-åringen og nåværende nummer 46 i verden, Marin Cilic, med 7-6(4), 6-2, 6-1. Cilic var nummer 3 i verden i 2018 og nådde semifinalen i 2022.

Franske fans er begeistret for et potensielt nytt talent i hjembyen Roland Garros. Kouamé har allerede vunnet to ITF World Tennis Tour-turneringer, og som 16-åring kvalifiserte han seg til ATP 250 i Montpellier i februar. I mars vant han også sin første seier i en Masters 1000-turnering i Miami Open, da han slo Zachary Svajda.