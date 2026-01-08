17-åringen ba Bayern München-stjernen om unnskyldning til klubben etter kommentarer om "drømmeklubben Real Madrid"

HQ

Forrige helg gjorde Lennart Karl, en 17 år gammel spiller fra Bayern München, som debuterte på A-laget i fjor sommer da han slo Auckland City 10-0 i klubb-VM, og satte spor etter seg i Champions League, der han ble den yngste spilleren noensinne til å score i tre kamper på rad i UEFA-turneringen, seg bemerket da han sa at drømmen hans var å spille i Real Madrid.

Karl sa at "på et eller annet tidspunkt vil jeg definitivt gå til Real Madrid, det er min drømmeklubb", under et møte i en fanklubb, og ba de fremmøtte om å "holde det mellom oss", men det skjedde åpenbart ikke, og ordene hans spredte seg, og nådde helt sikkert Real Madrid og Bayern München.

Max Eberl, sportsdirektør i Bayern München, snakket med Sport1 og avslørte at spilleren ba om unnskyldning til klubben. "En 17-åring har lov til å gjøre feil. Han kom til oss dagen etter og sa: 'Jeg tror jeg sa noe som ikke var helt riktig'. For oss er saken avsluttet, det var aldri noen stor sak. Han beviser seg selv på banen, sier han, og legger til at han ikke vil bli straffet (via As).

En annen Bayern München-manager sa at det var "noe typisk for Lenni, han spiller fotball med hjertet i halsen", og la til at han føler seg komfortabel i Bayern. Denne lille hendelsen kan imidlertid få (positive) konsekvenser for ham, ettersom SportBild melder at klubben planlegger en kontraktsfornyelse frem til 2031, noe som vil øke lønnen hans betraktelig...