17 personer ble skadet i Mexico etter at en bil kjørte inn i en folkemengde som feiret VM-seieren

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Feiringen etter at Mexico slo Tsjekkia 3–0 og kvalifiserte seg som gruppevinner i VM, endte tragisk i Cabo San Lucas i Baja California, da en påkjørsel med flukt førte til at 17 personer ble skadet onsdag kveld, hvorav én angivelig er i kritisk tilstand.

En svart bil kjørte inn i en gate full av folk som feiret seieren, satte fart inn i folkemengden, traff flere personer før den krasjet inn i pullerter.

En video på sosiale medier viser flere personer som rister voldsomt i bilen da den kjørte inn i den overfylte gaten før den satte fart og traff dusinvis av mennesker – noe som tilsynelatende skjer med hver eneste bil som prøver å krysse gaten.

Føreren ble pågrepet på stedet og fraktet til sykehus under politiets oppsyn på grunn av skader han hadde pådratt seg. Myndighetene vil avgjøre hans rettslige status så snart helsetilstanden hans tillater det, ifølge Milenio.

Det er ukjent hva som fikk sjåføren til å akselerere og kjøre inn i alle disse menneskene, men hendelsen minner om en lignende hendelse i 2025 under Liverpools mesterskapsfeiring, da en mann kjørte inn i folkemengden i to minutter og skadet 130 personer fordi han «mistet besinnelsen» da han ble omringet av folk.