1700-tallsfiolin forventes å bli solgt for 18 millioner dollar på auksjon

HQ

Hvis du har lyst til å begynne med klassisk musikk og har sett deg ut en fiolin å øve på, kan vi trygt si at den fiolinen som skal auksjoneres bort og som er donert av New England Conservatory, sannsynligvis ikke er i din prisklasse.

NEC tilbyr en fiolin laget av den italienske kunsthåndverkeren Antonio Stradivari i hans storhetstid på 1700-tallet. Fiolinen er en Joachim-Ma Stradivarius, og det forventes at den vil innbringe hele 18 millioner dollar når den legges ut på auksjon.

Auksjonen vil bli avholdt av Sotheby's 7. februar i New York som en del av Masters Week, og inntektene fra auksjonen vil gå til studentstipend, slik giveren av fiolinen, NEC-utdannede Si-Hon Ma, hadde tenkt seg.

Ifølge Reuters skal fiolinen ha vært eid av 1800-tallsfiolinisten Joseph Joachim, som skal ha fremført Violin Concerto in D Major, Op. 77 på instrumentet under urfremførelsen i 1879. Det er selvsagt en relikvie og et svært sjeldent stykke musikkhistorie.

Dette er en annonse: