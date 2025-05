Det søte Don't Nod-publiserte action-RPG-spillet The Lonesome Guild lanseres til høsten

HQ

Don't NodDon't Nod, som i tillegg til å stå bak mange imponerende narrativtunge spill som Life is Strange, er også en voksende utgiver. Det franske selskapet ga nylig ut Koira, men før det også Gerda: A Flame in Winter, og i nær fremtid vil det legge The Lonesome Guild til denne listen.

Dette er et top-down action-RPG for én spiller som utvikles av Torino-baserte Tiny Bull Studios. På en svært passende Don't Nod måte er ideen bak prosjektet ikke bare å utforske og bekjempe fiender, det handler også om å bygge vennskap og forbindelser, og til slutt utvide relasjoner for å konstruere et drømmelag.

I spillet spiller du som karakteren Ghost, en ånd uten minner som er fanget i en verden styrt av ensomhet. Som Ghost må du sette sammen et team av helter for å reise rundt i landet og slå tilbake mot en voksende tåke som ødelegger alt den berører, og dette fører til dyptfølte øyeblikk og spennende action.

Vi vet fortsatt ikke den nøyaktige utgivelsesdatoen for The Lonesome Guild, annet enn at det kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i høst. Du kan se en ny trailer for spillet nedenfor.