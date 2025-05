Pierce Brosnan tar opp kritikk av sin irske aksent i MobLand

HQ

Man skulle tro at en irsk skuespiller ville være i stand til å levere en passende og troverdig irsk aksent, men for Pierce Brosnans tilfelle i Paramount+ s dramaserie MobLand har dette ikke på langt nær vært virkeligheten. Den tidligere James Bond og Mamma Mia stjernen har vært gjenstand for kritikk for sin uvanlige og bisarre aksent, som har sjokkert mange ettersom han naturlig snakker med irsk aksent.

Når det gjelder hva som gikk galt da han så Brosnan levere en så merkelig aksent, snakket han nylig med magasinet Radio Times, hvor han bemerket at han måtte gå utover fordi hans naturlige aksent ikke var på langt nær sterk nok for rollen som den kriminelle patriarken Conrad Harrigan.

«Min egen aksent er veldig myk. Conrads aksent er en million miles unna meg. Jeg sa til [dialekttreneren min] at jeg trengte en Kerry-aksent, så han ga meg navnet på en mann og jeg googlet fyren og det var det. Det var en Kerry-aksent. Og så ga jeg det bare full tilt.»

Spørsmålet nå er om Brosnan vil endre Conrads aksent for noen fremtidige episoder, forutsatt at MobLand ser en fornyelse for en andre sesong, noe den ennå ikke har blitt kjent med til tross for sterke åpningsseertall.