Milanos Odd Job Collection kommer til Vesten

På 90- og 2000-tallet var det ikke uvanlig at japanske spill aldri kom til Vesten, og mange europeiske og amerikanske fans var desperate etter å finne en måte å nyte underholdningen fra regionen på. Et eksempel på dette er Milano no Arubaito Collection, et spill med herlige minispill som ble lansert på slutten av forrige århundre, og som aldri kom til Vesten ... før nå.

Som en del av Wholesome Games Direct avslører utvikleren Westone at de har slått seg sammen med utgiveren XSEED og porting powerhouse Implicit Conversions for endelig å bringe det som blir kalt Milano's Odd Job Collection til den store verden.

For alle som er uklare om hva dette spillet tilbyr, forklarer pressemeldingen: "1 år gamle Milano er alene i sommer, og hun er fast bestemt på å få det til å fungere ved å ta deltidsjobber, shoppe kule ting og ha det gøy. Milano gjør hva som helst for å levere pizza, bake kaker eller melke flygende kuer."

Vi blir fortalt at spillet vil bevare sin nostalgiske pikselkunst og animasjoner, og at den "sjarmerende retro" naturen vil fortsette å skinne gjennom. Det vi ikke vet er når dette vil lanseres i sin helhet.