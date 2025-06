On-Together er din neste spillebesettelse

Det har vært en viss oppblomstring i kategorien inaktivitetsspill i det siste, spesielt siden skrivebordsarbeid fortsatt er populært og vanlig. Disse spillene er ideelle for dem som er ute etter en motiverende måte å holde fokus på i lange studieøkter og i løpet av arbeidsdagen, ettersom de gir mulighet til å koble av og ta en liten pause mellom viktigere oppgaver. Som en del av Wholesome Games Direct har vi nettopp blitt introdusert for vår neste inaktive besettelse.

Spillet er kjent som On-Together, og i beskrivelsen av spillet forklares det at det har som mål å fylle et tomrom nederst på skjermen, og å la deg "møte vennene dine for fokuserte arbeids- og studieøkter" og alternativt "få mest mulig ut av pausene dine med morsomme aktiviteter og minispill".

Når det gjelder hva disse aktivitetene omfatter, kan vi forvente oss minispill i basketball, chill-økter på kafé, spontane fisketurer og mye mer, som alle er utformet for å gjøre lange dager ved skrivebordet mer overkommelige.

Det er ikke satt noen utgivelsesdato for On-Together ennå.