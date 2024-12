18 år gamle Gukesh D blir yngste verdensmester i sjakk etter sjokkerende feil fra rivalen

HQ

Verdensmesteren i sjakk 2024 er kåret, og han er den yngste noensinne. I går, under verdensmesterskapet i sjakk 2024, slo Gukesh Dommaraju, kjent som Gukesh D, den tidligere verdensmesteren Ding Liren. Matchen besto av totalt 14 partier: Liren vant 2, Dommaraju vant 3, og resten endte remis, noe som betyr at hele matchen endte 7,5-6,5 (gevinst er ett poeng, remis er et halvt for hver).

Det mest sannsynlige scenariet ville ha vært en tiebreak som skulle spilles dagen etter, men Liren gjorde en sjokkerende feil i det 14. og siste partiet. Faktisk innså ikke Dommaraju først omfanget av feilen hans rival hadde begått, før han smilte.

Liren innså sin fatale feil, men det var for sent. "Jeg var helt i sjokk da jeg gjorde en tabbe, ansiktsuttrykket hans viser at han var veldig opprømt og glad", sa kineseren, ifølge Chess.com.

Gukesh brast i gråt etter seieren, og sa at det var det største øyeblikket i hans liv. Som India Today rapporterte, sa Gukesh til en reporter da han var elleve år gammel at drømmen hans var "å bli den yngste verdensmesteren", i en video som har gått viralt.

Nå har Indias statsminister Narendra Modi gratulert ham, og det samme har Viswanathan Anand, den forrige indiske verdensmesteren i sjakk. Den tidligere yngste verdensmesteren var Garry Kasparov, som var 22 år da han ble verdensmester for første gang i 1985, en tittel han forsvarte seks ganger.

Nysgjerrig på å teste det selv? Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har lagt ut hele partiet gjenskapt av Google, slik at du kan se den eksakte bevegelsen som forårsaket Lirens siste feil. Helt nøyaktig er den bevegelsen 55.Rf2???.