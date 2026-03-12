18 år gamle Thiago Pitarch slår Real Madrids rekord i Champions League, og blir hyllet etter kampen mot Manchester City

HQ

Fede Valverde var stjernen i Real Madrids seier i Champions League-kampen mot Manchester City med sitt uventede hat-trick mot Guardiola-laget, og profitterte på Kylian Mbappés fravær, men alle spillerne fikk ros for sin kollektive innsats i forsvaret som hindret City i å klore inn Courtois' mål. En av dem ble også trukket frem på grunn av sin unge alder og manglende erfaring: Den 18 år gamle midtbanespilleren Thiago Pitarch.

Pitarch, som jobbet med Arbeloa i ungdomsligaene og debuterte for Real Madrid Castilla denne sesongen, hadde allerede spilt noen kamper med hovedlaget i LaLiga og Champions League, etter skader og fravær av spillere som Dani Ceballos eller Camavinga, men mange peker på at onsdagens kamp mot City var et virkelig vendepunkt for spilleren. Thierry Henry, fra CBS Golazo, roste spilleren ettertrykkelig: "Jeg vil snakke om... Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale navnet hans, Pitarch. For jeg fulgte ham nøye i kveld. For en kamp! Han var overalt."

Henry, som spilte for Barcelona og nylig sa at han følte seg som en "madridista" etter Vinícius-Prestianni-episoden, sa at "du må gi Madrid mye av æren". "Jeg vet ikke hva som er på den trøya. Jeg vet ikke hva de har satt på den. Det gjør jeg virkelig ikke. Jeg tuller selvsagt, for jeg vil ikke ha på meg den skjorten. Men kanskje hvis jeg gjør det, vil håret mitt vokse ut igjen."

Pitarch, som ble valgt til startoppstillingen, ble også den yngste spanske spilleren til å starte i en knockout-kamp i Champions League for Real Madrid, og slo dermed Raúls rekord fra 1996.

Øyeblikket da Courtois "reddet" Pitarchs karriere

Med alle ryktene om at Real Madrid ønsker å kvitte seg med Arbeloa neste sesong, kan Thiago Pitarch utvilsomt betraktes som en av Arbeloas personlige satsinger som har slått riktig, ettersom det var Arbeloa som forfremmet Pitarch ikke bare fra deres Castilla til Real Madrid, men også fra ungdomslagene til Castilla i fjor. "Jeg vil alltid være takknemlig fordi han har gitt meg all sin tillit. Jeg prøver også alltid å betale tilbake", sa Pitarch etter kampen.

Bare en potensielt fatal feil kunne ha ødelagt Pitarchs kveld, da han ble overrasket av O'Reilly. Mange mener at Courtois' redning også reddet Pitarchs karriere. Nå er spørsmålet om Pitarch vil bli en fast del av hovedlaget resten av sesongen. Og vil fremtidige managere fortsette å stole på ham?