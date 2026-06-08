18. juni blir det en spesiell livestream viet til « Persona 4 Revival »

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Til slutt, på Xbox Games Showcase, fikk vi et nytt glimt av Atlus' neste remake-prosjekt for Persona-serien etter Persona 3 Reload (verken Raidou eller SMT er inkludert her). Persona 4 Revival de riktignok vist frem de oppdaterte grensesnittdesignene, karakterene og omgivelsene i byen Inaba, men det ser ut til at virkningen kan ha blitt noe redusert med den påfølgende kunngjøringen av Persona 6.

Det kan raskt rettes opp, ettersom Atlus har sendt ut en pressemelding der de kunngjør at det vil bli en direktesending med fokus på Persona 4 Revival den 18. juni kl. 19:00 ET (som for oss i Europa vil være 00:00 BST/01:00 CEST fredag 19. juni).

«Vi er glade for å kunne kunngjøre arbeidet vårt med den neste utgaven i Persona-serien offisielt, og ser frem til å dele den utrolige innsatsen hele teamet legger ned i Persona 6, som vil bli utgitt etter Persona 4 Revival », sa Kazuhisa Wada, direktør for P-STUDIO. «Når vi tar dette nye skrittet, er vi begeistret over at utgivelsesdatoen for Persona 4 Revival allerede er fastsatt, og at fans vil kunne nyte en oppgradert og modernisert opplevelse mens de avdekker mysteriene som er skjult i Inaba.»

Selv om vi allerede vet at endringene sammenlignet med Persona 4 Golden hovedsakelig vil omfatte oppdatering av grafikk, brukergrensesnitt, kamp og hendelser, vil livestreamen også gi detaljer om det digitale og fysiske innholdet som er inkludert i de ulike utgavene av spillet. For å gi deg en liten forhåndsvisning ser det ut til at det vil være en fristende statue av hovedpersonen og Izanagi, i samme størrelse som den av Aigis i P3R.

Hvis du ikke kan se arrangementet den kvelden, trenger du ikke bekymre deg, for Gamereactor vil dekke streamen for å gi deg alle nyhetene fra den først på morgenen.