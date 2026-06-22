18 mål og det blir flere: Messi slår sin egen VM-rekord og sikrer Argentina avansement

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Leo Messi har gjort det igjen: Han er nå den eneste toppscoreren i VM-historien, etter å ha scoret begge målene i en 2-0-seier over Østerrike. Det andre målet var hans 18. mål i sine seks VM-deltakelser, og dermed overgikk han Tysklands Miroslav Klose, som scoret 16 mål. Med hat-tricket sitt forrige uke overgikk han Gerd Müller fra Vest-Tyskland og Kylian Mbappé fra Frankrike, som begge hadde 14 mål, samt Ronaldo Nazário fra Brasil, som hadde 15 mål.

Messi har allerede scoret flere mål på to kamper enn de fleste spillere scorer i hele turneringen. Han scoret ett mål i VM 2006, fire i VM 2014, ett i VM 2018, syv i VM 2022 og nå fem – og flere kommer – i VM 2026.

Messi ble også den tredje spilleren i historien til å score i seks påfølgende VM-kamper, etter Just Fontaine i 1958 og Jairzinho i 1970, ifølge Opta (hvis man teller med de fire siste kampene i VM 2022). Og han scoret nesten et hat-trick i dag, hadde han ikke bommet på et straffespark...

Resultatet gjør at Argentina er kvalifisert fra gruppe J, nesten helt sikkert som gruppevinner (Jordan må vinne i dag og deretter score over 6 mål mot Argentina på søndag, noe som ikke virker gjennomførbart). En historisk kamp mellom Argentina og Kapp Verde i 32-delsfinalen virker som en reell mulighet...