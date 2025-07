Ikke gå tidlig! Superman har to scener etter rulleteksten

HQ

Det hviler en byrde på skuldrene til Superman som kanskje bare Man of Steel kan bære. Denne filmen, som har premiere 11. juli, blir starten på kinofilmen DC Universe, den rebootede satsingen fra DC Studios etter at DC Extended Universe krasjet og brant. Å si at forventningene er høye er kanskje en underdrivelse, og snart får vi vite hvor god eller dårlig filmen er også.

Men hva med hvordan den legger opp til fremtidige DC Universe -innsatser, som 2026s Supergirl? Vel, nå som embargoen på sosiale medier for filmen er opphevet og noen begynner å dele korte tanker om filmen, har det kommet ut at Superman vil bli avsluttet med ikke bare én, men to post-creditscener, ifølge The Hollywood Handle.

Hva de vil handle om, er fortsatt uklart, men det virker sannsynlig at en av dem vil handle om Supergirl, kanskje Milly Alcocks rollefigur kommer tilbake for å hente hunden sin Krypto, og kanskje en annen vil dreie seg om en skurk og tease for en eventuell retur. I det minste virker dette som en solid og forventet formel å reflektere, hvis man skal dømme etter nyere superheltfilmer andre steder.

Har du tenkt å se Superman denne helgen?