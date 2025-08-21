HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland advarte onsdag om at forsøk på å løse Ukrainas sikkerhetsproblemer uten russisk deltakelse er meningsløse, midt i de vestlige diskusjonene om beskyttelse av Kiev.

Spenningen økte etter at et objekt, som antas å være en russisk drone, landet i Polen, noe som førte til beskyldninger om provokasjon. Denne situasjonen understreker den vedvarende uenigheten om hvordan man skal sikre varig fred i regionen.

"Jeg er sikker på at de i Vesten, og fremfor alt i USA, forstår utmerket godt at det å diskutere sikkerhetsspørsmål seriøst uten Den russiske føderasjonen er en utopi, det er en vei til ingen steder," sa utenriksminister Sergej Lavrov.

Lavrov kritiserte europeiske ledere for å ha presset frem initiativer i Det hvite hus, og kalte deres tilnærming klønete og ukonstruktiv. Moskva gjentok at de motsetter seg NATOs troppeutplasseringer i Ukraina, mens Kiev samarbeider med allierte om potensielle militære garantier.