Russland: Å ekskludere Moskva fra sikkerhetssamtalene i Ukraina er en "vei til ingen steder"
Lavrov avviser Vestens innsats og oppfordrer til direkte engasjement.
Siste nytt om Russland og Ukraina. Russland advarte onsdag om at forsøk på å løse Ukrainas sikkerhetsproblemer uten russisk deltakelse er meningsløse, midt i de vestlige diskusjonene om beskyttelse av Kiev.
Spenningen økte etter at et objekt, som antas å være en russisk drone, landet i Polen, noe som førte til beskyldninger om provokasjon. Denne situasjonen understreker den vedvarende uenigheten om hvordan man skal sikre varig fred i regionen.
"Jeg er sikker på at de i Vesten, og fremfor alt i USA, forstår utmerket godt at det å diskutere sikkerhetsspørsmål seriøst uten Den russiske føderasjonen er en utopi, det er en vei til ingen steder," sa utenriksminister Sergej Lavrov.
Lavrov kritiserte europeiske ledere for å ha presset frem initiativer i Det hvite hus, og kalte deres tilnærming klønete og ukonstruktiv. Moskva gjentok at de motsetter seg NATOs troppeutplasseringer i Ukraina, mens Kiev samarbeider med allierte om potensielle militære garantier.