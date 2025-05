1883s Sam Elliott blir med i Landman for andre sesong

HQ

Landman ser ut til å ha fanget oppmerksomheten til mange fans over hele verden. Dramaserien kom på Paramount+ sent i fjor og ble raskt en av de største seriene til dags dato, og det er derfor neppe en overraskelse at streameren trakk avtrekkeren på en andre utgang så snart det var mulig.

Denne neste episoden er for tiden i gang og filmes i Texas, og i tillegg til å se Billy Bob Thornton og Demi Moore tilbake som sine respektive karakterer, blir rollebesetningen styrket med en annen stjerne.

1883 Veteranen og en av Hollywoods største stemmer noensinne, Sam Elliott, har sluttet seg til rollebesetningen i Landman for den andre sesongen. Paramount har bekreftet dette i en pressemelding der de skriver at Elliotts rollefigur blir en av de faste i serien, men uten å bekrefte ytterligere informasjon om hva vi kan forvente oss av denne nye personen.

Når det gjelder når Landman kommer tilbake, med innspillingen i gang, vil en rimelig gjetning være enten veldig sent i 2025 eller en gang i første halvdel av 2026.