19 år gammel tunisisk spiller fikk forbud mot å reise til VM av sin far

HQ

Louey Ben Farhat, en ung tunisisk spiller av tunisiske foreldre, men født i Tyskland, som har blitt en av stjernene i Karlsruhe i 2. Bundesliga, fikk tilsynelatende forbud mot å spille VM med Tunisia... av sin far. Da landslagssjef Sabri Lamouchi offentliggjorde listen fredag, var det mange som ble overrasket over fraværet av den 19 år gamle spissen, som til tross for sin alder hadde vært innkalt til landslaget tidligere og regnes som en stigende stjerne i tysk fotball.

Det viste seg at Lamouchi hadde snakket med Ben Farhats far, og beordret ham til ikke å kalle inn sønnen. "Jeg fikk en telefon fra Louey Ben Farhats far i morges. Han fortalte meg at det var for tidlig å velge ham, og han nektet. Jeg ble sjokkert. Jeg ringte Louey, men han svarte ikke. Jeg ringte faren hans igjen, han svarte heller ikke, sier treneren.

"Det er mangel på respekt. Denne saken er avsluttet. Hvis vi ikke har respekt for denne trøyen, for dette flagget, fortjener vi ikke å spille for Tunisia".

Denne saken har vært kontroversiell i Tunisia, da de ikke kan tro at en ung spiller har blitt nektet en sjanse på denne måten... og noen teorier går ut på at den egentlige grunnen er at foreldrene eller spillerne håper at Louey Ben Farhat blir kalt av tyskerne i fremtiden, på grunn av hans doble statsborgerskap.