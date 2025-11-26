19 personer blir skadet i Zaporizjzja, og det rapporteres om omfattende skader

HQ

Et stort russisk droneangrep rammet den sørøstlige ukrainske byen Zaporizhzhia sent tirsdag kveld, og ifølge regionale myndigheter ble 19 personer skadet og omfattende skader i boligområder. Angrepet utløste flere branner og etterlot dusinvis av bygninger og kjøretøyer med store skader.

Lokale myndigheter opplyser at butikker ble ødelagt, mens mer enn 30 boligblokker og 20 private hjem ble rammet. Åtte personer er fortsatt innlagt på sykehus, mens redningsmannskaper fortsetter redningsarbeidet på flere steder.

Ukrainas luftvåpen sa at de hadde avskjært de fleste dronene som ble skutt opp i løpet av natten, selv om russiske styrker også avfyrte ballistiske missiler som en del av angrepet. Zaporizhzhia-regionen er fortsatt delvis okkupert av russiske tropper, som har gjort fremskritt den siste tiden, mens selve byen fortsatt er under ukrainsk kontroll.