Sabrina Carpenter skal spille hovedrollen og produsere en Alice i Eventyrland-musikalfilm

HQ

Den nåværende popstjernesensasjonen Sabrina Carpenter vender snart tilbake til skuespillerverdenen, ettersom The Hollywood Reporter opplyser at sangeren Espresso skal spille hovedrollen og produsere en Alice in Wonderland musikalfilm på vegne av Universal Pictures.

Prosjektet skal skrives og regisseres av Lorene Scafaria, som skrev og regisserte Jennifer Lopez-ledede Hustlers, alt mens Wicked produsent Marc Platt også vil hjelpe til med produsentoppgavene.

Det er uklart hva dette prosjektet vil gå ut på, eller hvilken rolle Carpenter vil spille i det, men rapporten bemerker at dette er et lidenskapelig prosjekt for popstjernen, og at hun har sådd interesse for ideen i rundt et år.

Dette vil ikke på langt nær være første gang Alice in Wonderland har blitt tilpasset, ettersom vi nylig så Tim Burton ha en sprekk på IP-en i form av en live-action-tilpasning der Johnny Depp ledet en stablet rollebesetning som Mad Hatter.