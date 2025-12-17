Aeldari i Total War: Warhammer 40,000 er ulik noen annen fraksjon i seriens historie

HQ

Total War: Warhammer 40,000 I forrige uke ble Total War lansert, og det ser endelig ut til å bringe de storslåtte kampene fra Total War til en dyster fremtid. Det er mange utfordringer med å ta det som tradisjonelt sett er en nærkampfokusert strategi-franchise inn i en sci-fi-setting, men Creative Assembly har kastet seg over disse oppgavene med stor entusiasme, noe som vises i en ny rundebordskonferanse med fokus på det kommende spillet.

En god del av videoen nedenfor er fokusert på spillets fraksjoner. Vi vil kunne spille som Space Marines, Astra Militarum, Orks og Aeldari. Space Marines er spennende ettersom de vil stille mindre elitehærer. Astra Militarum anbefales hvis du er en veteran Total War-spiller som vil ha den tradisjonelle opplevelsen av franchisen, og Orks lar deg bare sende masser av tropper mot fienden og tynge dem ned i grønt kjøtt og skrapmetall.

Den mest unike fraksjonen i hele Total War er aeldariene. Disse romalvene stiller ikke med store hærer, siden de er en eldgammel rase som er på randen av utryddelse. "Vi ønsket virkelig å ta steget fullt ut og virkelig utfordre hva det vil si å være en fraksjon i et Total War-spill", sier hoveddesigner Simon Mann. "Du kjemper ikke i frontlinjestil. Du bruker nettveiene, og du bruker stealth og avansert teknologi for å nå målene dine."

Hva er disse målene? Vel, de er ikke alltid bare erobring, for det ser ut til at aeldariene er på oppdrag for å hindre at det skjer store katastrofer i galaksen, mens alle andre bare slår hverandre i hodet på grunn av litt gotisk arkitektur. Som Aeldari kan du også hoppe tilbake til Craftworlds som flyter rundt i rommet, og som fungerer som mobile baser og steder for rekruttering av tropper. De virker som en nomadisk elitefraksjon, noe som absolutt kan endre hvordan ting fungerer i Total War: Warhammer 40,000.