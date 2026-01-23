Mechborn blander mechs og roguelike med klassisk kortstokkbygging

HQ

Hvis du liker mechs, deckbuilders og/eller roguelikes, har den brasilianske utvikleren Turtle Juice noe på gang som vi tror du vil like. De har annonsert Mechborn. Det vil bli utgitt for PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X i andre halvdel av 2026.

Utviklerne skriver at spillets stil blander "klassisk mech-anime fra 90-tallet med gresk mytologi" og har et litt annerledes konsept der kortstokken din er din mech, og premisset beskrives som følger :

"Mechborn bruker ikke en tradisjonell korthånd. I stedet starter spillerne med syv kort i sitt 'Conveyor Belt'. For hvert kort som spilles, kommer et nytt inn. Plasser støttekort for å låse opp nye evner og kombinere dem med pilotferdigheter for å skape kombinasjoner som endrer kampens gang!"

For å bekjempe spillets Kaiju-trussel kan du velge en av "tre gudesmidde mechs, hver med sin egen kampstil", og du kan sjekke ut hvordan det ser ut og fungerer i den første traileren og noen skjermbilder nedenfor.