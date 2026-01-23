Wildgate Utvikleren Moonshot Games må permittere etter at flerspiller-skytespillet ble uholdbart

HQ

Moonshot Games, utvikleren av multiplayer PvPvE shooter Wildgate, har bekreftet at det er foretatt permitteringer i studioet, etter underprestasjonen av den siste utgivelsen siden juli 2025. Wildgates utvikleroppsigelser kommer bare uker etter at spillets utgiver Dreamhaven også bekreftet at jobber ble kuttet.

I en uttalelse til Game Developer avslørte en talsperson for Moonshot Games at permitteringer har blitt gjort på grunn av at størrelsen på teamet er for stor til å støtte et spill med antall spillere Wildgate har. "Til tross for økningen i antall spillere og den generelle positive mottakelsen, var det ikke nok til å opprettholde størrelsen på utviklingsteamet vårt," sa talspersonen, med henvisning til at spillet ble gratis i Epic Games Store i begynnelsen av året. "Så vi tok den vanskelige beslutningen om å redusere teamrollene for å sikre at vi kan fortsette å levere oppdateringer til spillet mens vi jobber på en måte som støtter studioet på lang sikt. Vi er fortsatt fokusert på Wildgates neste innholdsoppdatering, som introduserer flere livskvalitetsforbedringer, inkludert det svært etterspurte progresjonssystemet, som vi forventer kommer senere i dette kvartalet."

Arbeidet vil fortsette på Wildgate, da. Dette vil kanskje overraske noen lesere, ettersom mange flerspillerspill som ikke trekker spillere, blir kastet i søpla etter noen måneder, men det er potensial for Wildgate, hvis det bare kan holde et fragment av alle spillerne i verden innstilt lenge nok til å se comebacket. Det ser imidlertid ikke bra ut, for på SteamDB viser listene en 24-timers topp på 55 spillere, mens spillerantallet så vidt når opp i de første hundre i det nye året.