Catnap avslører sitt virkelige navn i den nyeste traileren for Poppy Playtime: Kapittel 5

HQ

Det virker utrolig, men MOB Entertainment er nær ved å nå den (antatte) slutten på Poppy Playtime på mindre enn en måned, ettersom den siste episoden av skrekkserien, Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things, vil bli utgitt på PC (via Steam og Epic Games Store) 18. februar.

I dette siste skrekk-kapitlet skal vi dykke ned i hjertet av Playtime Co.-fabrikken og avsløre den ultimate sannheten om eksperimentene som fant sted der, samt møte hjernen bak alle våre skrekkopplevelser opp gjennom årene: Prototypen. I tillegg får vi også vite mer om alle de skremmende figurene vi har flyktet fra i tidligere kapitler, som for eksempel Catnap.

Teamet forbereder seg på den endelige utgivelsen av Poppy Playtime på datamaskinene våre (det vil også være tilgjengelig på konsoller "i løpet av de kommende månedene") med en serie karakterfokuserte trailere, hvorav den siste er dedikert til Experiment # 1188 "CATNAP", der skapningen også avslører sitt virkelige navn: Theodore.

Sjekk det ut nedenfor. Er du klar til å nå slutten med Poppy Playtime Kapittel 5 "Broken Things"?