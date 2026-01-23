Riot Games legger ut planene for 2XKOs 2026 Competitive Series

HQ

Nå som 2XKO har kommet på PC, PS5 og Xbox Series X / S, har Riot Games avslørt planene for den konkurransedyktige scenen basert på spillet. Totalt vil det være massevis av store turneringer planlagt i løpet av 2026, med 11 bekreftede turneringer i mindre skala og fem store Majors holdt på forskjellige bredere esportfestivaler.

Ser vi på Majors, skjer den første mellom 29. januar og 1. februar som en del av America's Frosty Faustings XVIII. Dette vil deretter bli fulgt av en trio av EVO-opptredener, med EVO Japan 1.-3. Mai, EVO Vegas mellom 26.-28. Juni og EVO Frankrike mellom 9.-11. Oktober. Til slutt vil Battle Coliseum i Brasil inneholde action mellom 20. og 22. november.

På Challengers -fronten, de mindre arrangementene, kan du se hele timeplanen og stedene nedenfor.



Genesis (GX3) - 13.-15. Februar



Texas Showdown - 27.-29. mars



Viennality XL - 28.-29. mars



Combo Breaker - 22.-24. mai



Battle Arena Melbourne - 29.-31. mai



The Mixup Lyon - 13.-14. juni



VSFighting XIV - 24.-26. juli



Comite Arena - 1.-2. august



CEO - 14.-16. august



UMAD - 21.-23. august



First Attack - 3.-4. oktober



Det er lovet flere arrangementer utover dette, så følg med for enda flere i en allerede fullpakket første konkurransesesong for 2XKO.