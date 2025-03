1x Tech presenterer den humanoide roboten Neo Gamma

HQ

Det finnes faktisk ganske mange humanoide roboter tilgjengelig i dag, men de fleste er ikke designet for allmennheten og har mer industrielle formål. Boston Dynamics har forbedret sin Atlas -modell i lang tid, og i mellomtiden fortsetter Tesla å forbedre sin Optimus -modell også. Den neste på denne voksende listen er 1x Tech, som nylig har presentert Neo Gamma for verden.

Denne roboten er en humanoid som er designet for å hjelpe til i hverdagen. Det kan være å støvsuge i huset, plukke ut og sortere klær, rydde og tørke støv, bære dagligvarer og mat, hjelpe til med å servere frokost eller til og med henge opp et bilde. Roboten er ment å være "mer egnet for hjemmebruk" sammenlignet med sine forgjengere, og den er 1x Techs neste skritt mot å bringe roboter hjem til den vanlige forbruker.

Den har en strikket drakt som skal muliggjøre dynamiske bevegelser, hender som er designet for å overvinne grunnleggende oppgaver, og senedrevet bevegelse for å sikre at roboten beveger seg stille.

Vi vet ikke så mye mer om roboten, ettersom 1x Tech holder bredere informasjon tett til brystet. Det vi vet er at den vil gå inn i en Early Access-periode til å begynne med, uten tvil for å teste roboten i et bredere format før den blir utgitt i større skala. Ta en kort titt på Neo Gamma i aksjon nedenfor.

