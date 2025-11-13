Verdensnyheter
2 døde og 18 skadde etter at en lastebil krasjer inn i et marked i Sør-Korea
Sjåføren hevder at en plutselig akselerasjon forårsaket ulykken.
En lett lastebil pløyde gjennom et marked i Bucheon i Sør-Korea torsdag, og kjørte 150 meter langs en passasje med boder før den stanset, og etterlot seg 2 døde og 18 skadde, ifølge nødetater og medierapporter.
Myndighetene sa at sjåføren, som var i 60-årene, reverserte lastebilen 28 meter før han akselererte inn i utemarkedet. Han testet negativt for alkohol. Overvåkningsbilder viste kunder som handlet før lastebilen krasjet inn i en av butikkene. Politiet har arrestert sjåføren og etterforsker årsaken til hendelsen.