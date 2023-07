2 The Legend of Zelda Game Boy-spill er nå tilgjengelige på Switch

HQ

Ryktene om at The Legend of Zelda: The Wind Waker og The Legend of Zelda: Twilight Princess skal komme til Nintendo Switch har versert i et par år nå, så forum verden over eksploderte nok en gang da Giant Bombs Jeff Grubb hevdet at noe The Legend of Zelda-relatert ville skje denne måneden. Vel, det var ikke det de fleste av oss håpet på, men det er ikke dårlige nyheter heller.

Game Boy-spillene The Legend of Zelda: Oracle of Seasons og The Legend of Zelda: Oracle of Ages er nå tilgjengelige på Switch fordi de er lagt til i Nintendo Switch Online-biblioteket. Noen av dere var ikke engang født da disse kom ut i 2001, så dere kan se hvordan de ser ut i traileren nedenfor.