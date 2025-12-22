20 år gamle amerikaneren Learner Tien vinner årets siste ATP-turnering

HQ

Learner Tien vant årets siste ATP-turnering, Next-Gen ATP Finals, som kun de beste spillerne under 20 år får spille. Denne turneringen, som ble introdusert i 2017, har blitt vunnet av spillere som har blitt topp 10-spillere, som Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, og Tien, som var finalist i fjor og tapte for Joao Fonseca, vant den endelig som den toppseedede spilleren i turneringen (for øyeblikket rangert som nummer 28 i verden).

Tien tapte bare én kamp i ATP Finals, hans første kamp i gruppespillet mot Rafael Jódar. Sammen med Martín Landaluce, de to spanjolene i turneringen, ble han eliminert i gruppespillet. Deretter dominerte Tien uten å tape et eneste sett i semifinalen mot Basavareddy og i finalen mot belgieren Alexander Blockx med 4-3(4), 4-2, 4-1 i King Abdullah Sports City i Jeddah, med Rafa Nadal til stede.

I tillegg til å vinne en prestisjetung tittel og komme seg over skuffelsen etter å ha tapt finalen i fjor, fikk Tien 502 250 dollar i premiepenger.