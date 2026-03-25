20 år gamle Martín Landaluce hevner Alcaraz og skriver historie i Miami Open

Martín Landaluce har blitt overraskelsen i Miami Open, etter å ha slått Sebastian Korda i åttendedelsfinalen i Miami Open, etter å ha ligget under med ett sett og reddet en matchball, for til slutt å slå ham med 2-6, 7-6(6), 6-4 på to og en halv time.

I en alder av 20 år er dette det lengste han har nådd i en ATP-turnering uansett kategori, og ikke minst i en Masters 1000-turnering. Han ble den første spilleren født i 2006 som nådde åttendedelsfinalen i en Masters 1000-turnering, og han er også den lavest rangerte spilleren (151 i verden da han startet turneringen i kvalifiseringsfasen) som har nådd så langt i Miami Open siden Jim Grabb i 1994).

Landaluce, som for det meste har spilt på Challenger Tour, der han har vunnet to titler, senest i Orléans i september 2025, har bare vunnet seks kamper i ATP-turneringen, og fire av dem har vært i Miami Open 2026, der han har møtt tre topp 50-spillere: Luciano Darderi, Karen Khachanov og Sebastian Korda.

Landaluce "hevner" Carlos Alcaraz, som ble slått av Korda forrige søndag, og møter Jiri Lehecka i kveld, tidligst kl. 20.00 CET, 19.00 GMT.