20 % av alle jobber i Hollywood forventes å forsvinne innen tre år.

HQ

Filmverdenens ledere er enige. AI er fremtiden, og i kjølvannet av den antas det nå at rundt en femtedel av alle jobbene i filmbransjen vil forsvinne i løpet av de neste tre årene. Det viser en undersøkelse fra CVLEconomics der 300 personer i ledende stillinger i underholdningsbransjen har reflektert over fremtiden.

Det er lydteknikere, stemmeskuespillere og konseptkunstnere som spås å bli de absolutt mest utsatte rollene. Men også de som jobber med visuelle effekter og postproduksjon, sies å være i faresonen. I grove trekk betyr dette at rundt 120 000 personer sannsynligvis vil miste jobben helt før 2026, og at opp mot 200 000 personer er i faresonen.

I løpet av de neste tre årene anslås det at nesten 204 000 stillinger vil bli negativt påvirket. Innen 2026 sier en tredjedel av de spurte at over 20 prosent av alle jobbene i underholdningsbransjen, eller rundt 118 500 stillinger, vil bli kuttet.

Med tøffe tider i vente for de ansatte i bransjen fortsetter AI å både bekymre og opprøre.

Hva tror du om underholdningsbransjens fremtid i skyggen av AI-utviklingen?