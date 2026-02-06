Amazon avdekker massiv investeringspush på AI dagen etter at Bezos sløyer The Washington Post

HQ

Amazon sier at de planlegger å bruke rundt 200 milliarder dollar på kapitalinvesteringer i 2026, i stor grad fokusert på kunstig intelligens, robotikk og skyinfrastruktur, da de rapporterte en kvartalsomsetning på 213 milliarder dollar på torsdag. Kunngjøringen kom bare én dag etter at Washington Post, eid av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, sa opp omtrent en tredjedel av arbeidsstyrken, noe som førte til fornyet gransking av de kontrasterende banene til teknologigiganten og avisen.

Administrerende direktør Andy Jassy sa at Amazon ville øke kapitalutgiftene kraftig fra 125 milliarder dollar i fjor, langt over markedets forventninger. Selskapet siterte sterk etterspørsel etter AI-tjenester, chips, robotikk og satellitteknologi som viktige drivere. Amazons omsetning i fjerde kvartal økte med 14 % i forhold til året før, mens nettoinntekten nådde 21,2 milliarder dollar, selv om inntjeningen per aksje lå litt under Wall Street-prognosene. Veksten i Amazon Web Services akselererte til det raskeste tempoet på mer enn tre år, med en omsetningsøkning på 24 %.

Bezos, som gikk av som administrerende direktør i Amazon i 2021 og nå fungerer som styreleder, kjøpte Washington Post i 2013. Tidligere sjefredaktør Marty Baron advarte om at omfanget av permitteringene risikerte å svekke avisens langsiktige utsikter. Amazon-aksjen falt nesten 9 % i etterhandelen etter resultatfremleggelsen, noe som reduserte Bezos' nettoformue til tross for selskapets aggressive investeringsplaner...