2005 Endurance racing DLC kommer til Automobilista 2

Den brasilianske utvikleren Reiza Studios og deres fantastiske racingsimulator Automobilista 2 fortsetter å forbedre seg og bli bedre med tiden, og i tillegg til den kommende Lamborghini-pakken (del 2) som vi omtalte på mandag, slipper de også noen 2005 GTE-biler og baner, noe som selvfølgelig vil gjøre at de går head-to-head med det kommende Project Motor Racing når det kommer til GT-racing fra midten av 2000-tallet.

Kommende biler:

GT-biler

- BMW M3 GTR

- Porsche 911 996

- Dodge Viper GTS-R

- Aston Martin DBR9

- Maserati MC12

- Chevrolet Corvette C5-R

LMP-biler

- Audi R8 (LMP)

- Courage C60 (2004/05-spec)

- Lola B05/40

Reiza studios:

"Bare en måned etter utgivelsen av V1.6.7 og to måneder etter utgivelsen av v1.6.6 på dagen, er vi igjen på randen av en ny spennende AMS2-oppdatering, da V1.6.8 skal lanseres veldig snart! Det er faktisk ikke bare én, men to store oppdateringer som skal leveres i løpet av de kommende ukene, sammen med tre DLC-pakker som vil utvide AMS2-verdenen til en av de mest minneverdige epokene for utholdenhetsmotorsport. I denne utviklingsoppdateringen vil vi gå gjennom hva som kommer med den nye oppdateringen, men også ta en titt på hva du kan forvente deg bare noen uker senere - hold deg fast!

På enspillerfronten er det nok en rekke AI-utviklinger mens vi jobber med å forbedre enspilleropplevelsen som forberedelse til ankomsten av den etterlengtede karrieremodusen i 2026; flere parametere som bestemmer AI-racingenes oppførsel, enten når de kjører om posisjoner eller under blått flagg, har fått banespesifikke skalarer som gjør det mulig å finjustere racingen deres spesifikt til egenskapene til hver banelayout; dette gjør det mulig med færre kompromisser når du konfigurerer AI-en for hver bil. Vi kan også tilpasse disse AI-racecraft-variablene ytterligere for hver bane, utover det den allerede er i stand til å beregne på farten basert på gjeldende banebredde, hjørneradius osv.

På fysikkfronten er de gamle allværsdekkene det siste og siste partiet som har fått forbedringer etter v1.6. Vi har også revidert de termodynamiske effektene i alle slick-dekk, og justert effekten av kalde dekk på de ulike friksjonskoeffisientene - dette bør rette opp en del upresisjon fra slick-dekk før de er helt varme. En annen bemerkelsesverdig fysikkendring er en revisjon av moderne GT-drivlinjer (GTE, GT3 og GT Open) som skal forbedre differensialresponsen ved inn- og utkjøring av svinger. GT-klassene har også fått ytterligere chassisrevisjoner for å rette opp problemer som ble funnet med chassisets polare treghetsmoment og ufjæret masse på ulike modeller. Enda mer omfattende enn fysikkoppdateringene er overhalingen av både Default- og Default + Force Feedback-profilene, som i stor grad forbedrer kvaliteten på detaljene som begge alternativene gir, spesielt under bremsing og midt i svingen." Les mer!