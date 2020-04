2020s Razer Blade Stealth-modeller avslørt

Razer har stille og rolig klart å ta deres tynne og lette Razer Blade Stealth-modell, og skapt en maskin som både er portabel og ganske habil til å spille på. I fjor ga de oss endelig en modell med et Nvidia GTX 1650-grafikkort, og nå tar de steget videre.

Via en pressemelding sendt til Gamereactor fremgår det at en ny versjon snart lander på markedet, som ikke bare har et GTX 1650TI og en ny Intel i7-1065G7-prosessor, den har også et 13.3 tommers 120Hz display.

Dessuten har den 16GB 3733MHz LPDDR4X RAM, og har et oppgradert tastatur. Selve kabinettet ser ut til å være relativt uendret.

"The Razer Blade Stealth 13 is the world's most powerful Ultrabook and we just made it better," said Brad Wildes, Senior Vice President of Razer's Systems Business Unit. "The new Razer Blade Stealth 13 introduces the next generation of ultraportable gaming, providing users the perfect balance between fun and function," står det i pressemeldingen.

Prisen starter på €1999.