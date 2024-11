HQ

I noen år så vi faktisk ingen store endringer i de globale temperaturendringene, da det så ut som om den årlige gjennomsnittstemperaturen lå på et platå på rundt 1,3 °C over det førindustrielle gjennomsnittet. Men så kom 2023, og vi så at den gjennomsnittlige årstemperaturen skjøt i været, opp til nesten 1,5 °C... I 2024 fortsetter dessverre denne økningen.

BBC News rapporterer at 2024 ligger an til å bli det varmeste året noensinne, med en global temperaturøkning på over 1,5 °C, sannsynligvis på 1,55 °C når de siste dataene samles inn på slutten av året, noe som gjør dette til første gang 1,5 °C noensinne har blitt overskredet.

Dette er ikke nok til å bryte 1,5C-grensen som er fastsatt i klimaavtalen fra Paris, ettersom den gjelder data innenfor en 20-årsperiode, men det er likevel bekymringsfullt, ettersom høyere globale temperaturer har blitt tilskrevet flere og mer alvorlige naturkatastrofer, slik som en som nylig herjet og forårsaket enorme ødeleggelser i Spania.

Vi vil sannsynligvis se dette som et stort samtaleemne i neste uke, når verdens ledere strømmer til Aserbajdsjan for å delta på miljøtoppmøtet COP29.

Dette er en annonse: