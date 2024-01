2024 ser ut til å bli overlevelsesspillenes år, og Enshrouded når 1 million spillere.

Spillere lengter etter gruvene. Det er alt jeg lærer av suksessen til nyutgitte overlevelsesspill som Palworld og Enshrouded. Det ser ut til at disse spillene bare klarer å trekke publikum nå for tiden, noe Enshrouded har bevist da det feirer 1 million spillere på fire dager.

HQ

Dette er ikke den samme suksessen som Palworld, men det er likevel imponerende, for med ett overlevelsesspill som dominerer markedet fullstendig, skulle man tro at det ikke er plass til flere. Men Enshrouded har bevist det motsatte.

"Vi er helt overveldet av suksessen og den overveldende positive mottakelsen", skriver utviklerteamet i et Steam-innlegg. "Vi ønsker å takke alle spillerne våre av hele vårt hjerte. Vi gleder oss til å fortelle dere at dette bare er begynnelsen for Enshrouded."

Enshrouded setter deg inn i en fantasiverden som blir innhentet av en ond tåke. Du kan bygge enorme baser, kjempe mot store monstre og fortape deg i verden rundt deg sammen med opptil 15 kamerater. Det er ute nå på PC.