2024s første Nintendo Direct blir på onsdag

HQ

Nintendo har gjort det til en tradisjon å gi oss en Direct-showcase hver februar, så det var svært forventet da ryktene om 2024s første showcase startet for flere uker siden. Det eneste spørsmålet var nøyaktig når den ville komme. Nå vet vi det.

Den japanske konsollprodusenten bekrefter at årets første Nintendo Direct Partner Showcase starter kl. 15 den 21. februar. Vi får bare vite at det 25 minutter lange showet vil fokusere på tredjepartsspill som kommer til Nintendo Switch i første halvdel av 2024, men det kan være verdt å huske at ryktene hevder showet ble forsinket på grunn av Xbox sine kunngjøringer sist torsdag. Kan dette bety at vi får se Hi-Fi Rush eller Pentiment? Det finner vi ut på onsdag.

Hvilke spill håper du å få se og lære mer om?