2025 er blant de tre varmeste årene som noensinne er registrert

Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon var 2025 et av de tre varmeste årene som noensinne er registrert, og det er toppen av en rekke ekstreme varmeår som har endret det globale klimabildet.

Data fra åtte store klimadatasett viser at de tre siste årene nå er de varmeste som er registrert. Selv om rangeringene varierer noe, bekrefter alle at de globale temperaturene fortsatt ligger nær historiske høyder, og at 2024 fortsatt er det varmeste året som noen gang er målt.

Forskere bekreftet også at verden nettopp har opplevd sin lengste vedvarende periode med en oppvarming på over 1,5 grader Celsius sammenlignet med nivået før industrialiseringen. Denne terskelen anses som et kritisk punkt der klimaeffektene blir mer alvorlige og vanskeligere å reversere.

Eksperter understreker at 1,5 grader ikke er et enkelt vippepunkt, men at hver brøkdel av oppvarmingen betyr noe. Høyere temperaturer øker intensiteten av hetebølger, stormer, flom og skogbranner, og mange av disse har allerede forårsaket dødelige skader i 2025.

Regjeringene forpliktet seg i Paris-avtalen til å forsøke å holde seg under 1,5 grader, men utslippskuttene har ikke holdt mål. Forskere advarer nå om at målet kan bli overskredet før 2030, noe som tvinger samfunnene til å ta stilling til hvordan de skal håndtere konsekvensene av en varmere verden i stedet for å unngå dem.