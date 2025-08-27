2025 Nederlands Grand Prix blir det siste i Zandvoort: Derfor ble ikke kontrakten fornyet

HQ

Denne helgen, fra 29. til 31. august, vender Formel 1 tilbake i Zandvoort, på Dutch Grand Prix, en krets som vanligvis rangerer høyt i førernes og tilskuernes preferanser, med en flott atmosfære og en, naturlig nok, en lidenskapelig tilhenger av Max Verstappen, fire ganger Formel 1-mester.

Grand Prix i Nederland vil imidlertid bli feiret for siste gang i år, ettersom det ikke ble enighet om en ny kontrakt. Zandvoort-banen (som tidligere var veldig annerledes) har vært en del av Formel 1 siden starten i 1950 (selv om det i utgangspunktet ikke var et mesterskapsløp). Nederlands Grand Prix var en fast dato i kalenderen mellom 1950 og 1985, og kom tilbake i 2021. Verstappen vant tre ganger på rad, frem til 2024, da Lando Norris vant (Verstappen vant likevel verdensmesterskapet).

I desember i fjor ble det kunngjort at de nederlandske Grand Prix-promotørene, SportVibes, TIG Sports og Circuit Zandvoort, hadde blitt enige om en ettårig kontraktsforlengelse, men bestemte seg for ikke å fortsette. "Vi er en privateid og privatdrevet virksomhet, og vi må balansere mulighetene som ligger i å fortsette å arrangere arrangementet, mot andre risikoer og ansvarsområder", sier Robert van Overdijk, direktør for Nederlands Grand Prix. "Vi har bestemt oss for å avslutte på en god måte".