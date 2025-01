2025 starter i morgen for Real Madrid med et travelt program: opptil åtte kamper i fire turneringer i januar

HQ

Real Madrid-fansen kunne glede seg over et av sine beste år noensinne i 2024, med fem titler, inkludert Liga- og Champions League-titler, som sammen med 2017 er det året med flest titler noensinne. Og 2025 starter med store forhåpninger, til tross for noen humper på veien. Januar blir imidlertid en utholdenhetsprøve, med syv og kanskje åtte kamper på én måned.

Året starter i morgen, fredag 3. januar, med en kamp som har vært utsatt siden begynnelsen av november, mellom Valencia C.F. og Real Madrid. Kampen, som er en del av den hjemlige ligaen, ble utsatt på grunn av de dødelige oversvømmelsene i Valencia som skjedde 29. oktober og tok over 200 liv.

Kampen vil endelig bli spilt 3. januar, kl. 21:00 norsk tid (en time mindre i Storbritannia). Mandag 6. januar spilles åttendedelsfinalen mellom Deportiva Minera, et andredivisjonslag i Cartagena, Murcia, og Real Madrid kl. 19:00 CET.

Samme uke bytter Real Madrid igjen konkurranse, og til og med kontinent, når de møter Mallorca i semifinalen i den spanske supercupen, torsdag 9. januar kl. 20:00 CET. Hvis de vinner, møter de enten Athletic Club eller FC Barcelona på søndag.

Deretter følger det vanlige programmet med UEFA Champions League-kamper i løpet av uken og ligakamper i helgen, der Madrid tar imot Salzburg 22. januar og reiser til Brest i Frankrike 29. januar, i de to siste kampene i"ligafasen"... som Real Madrid ikke har råd til å gå glipp av.