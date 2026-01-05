2025 var et mareritt for Xbox-salget i Storbritannia, det verste året noensinne

HQ

Det er ingen hemmelighet at Xbox har sakket akterut i konsollsalget i forhold til Sony PlayStation og Nintendo, noe som har vært tilfelle helt siden Xbox One/ PS4-generasjonen av enheter. Hvert år har Xbox vært et av de dårligst selgende systemene (med unntak av en periode der Wii U gjorde sitt inntog), spesielt utenfor USA og Storbritannia, to markeder der Xbox har klart å fortsette å ha en viss suksess. En periode med middelmådig programvare og dyre Xbox Series X priser i hele 2025 har imidlertid gjort salget enda dårligere i Storbritannia...

Dette har blitt bekreftet av bransjeanalytiker Christopher Dring i et innlegg på X, der han avslører at Xbox led sitt "verste år på rekord for Xbox-konsoller" i 2025 i Storbritannia. Totalt nevnes det at salget har gått ned med svimlende 39% i landet, noe som uten tvil er en massiv nedgang sammenlignet med den stadig vellykkede PS5 og den rekordstore Switch 2.

Dette kan riktignok endre seg noe i 2026, ettersom Xbox forventes å ha et bedre år for å tilpasse seg 25-årsjubileet. Vi vet med sikkerhet at Halo: Campaign Evolved og Forza Horizon 6 kommer i år, og vi forventer at disse vil bli ledsaget av andre store hits med ubekreftede datoer, som Gears of War: E-Day og kanskje til og med Fable. Kanskje Xbox-salget vil øke kraftig på grunn av dette, vi får vente og se.