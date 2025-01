2025s første PlayStation Plus-spill er morsomme på en både trist og bokstavelig måte

HQ

Sony pleier å gjøre et unntak ved å kunngjøre årets første PlayStation Plus-spill før jul for å gi de ansatte litt fri, men det er ikke tilfelle for 2025.

Japanerne har bestemt seg for å følge vanlig prosedyre ved å kunngjøre denne månedens PS Plus Esssential-spill i dag, og to av tre spill er veldig bra. Det er fordi spillene som blir tilgjengelige for Essential-abonnenter den 7. januar er Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered og The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Det er ganske interessant at Suicide Squad vil bli inkludert, ettersom vi allerede vet at Rocksteady vil slutte å støtte spillet senere denne måneden. Kanskje Warner Bros. prøver å selge noen siste kosmetiske pakker før de forlater floppen som ble lansert for mindre enn et år siden.

Uansett, disse tre spillene vil erstatte It Takes Two, Aliens: Dark Descent og Temtem på tirsdag, så skaff deg sistnevnte trio før det er for sent.