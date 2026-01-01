2026: Året da Bulgaria ble en del av eurosonen

HQ

Bulgaria blir offisielt det 21. medlemmet i eurosonen 1. januar 2026, etter at landet for første gang oppfyller EUs kriterier for inflasjon, offentlig gjeld og finanspolitisk stabilitet. Dette skjer etter flere år med forsinkelser som følge av politisk ustabilitet og bekymringer knyttet til styresett.

Overgangen kommer midt i en periode med stor usikkerhet på hjemmebane. Bulgaria starter året med en overgangsregjering, uten et godkjent budsjett for 2026 og med økende skepsis i befolkningen: Nesten halvparten av befolkningen er imot å innføre euroen, ifølge ferske meningsmålinger.

Myndighetene har innført priskontroller, dobbel prising i butikkene og informasjonskampanjer for å dempe frykten for inflasjon og tap av kjøpekraft.

Til tross for den politiske uroen ønsker næringslivet i det store og hele endringen velkommen. Nå som lev for lengst er knyttet til euroen, forventer bedriftene lavere transaksjonskostnader, billigere finansiering og sterkere investortillit. I tillegg til det økonomiske aspektet styrker euroinnføringen også Bulgarias geopolitiske tilknytning til EU i en tid med økende regionale spenninger.

Ursula von der Leyen på X:

"I morgen blir Bulgaria en del av euroområdet. Denne milepælen gjenspeiler mange års hardt arbeid og engasjement. Nå betyr det enklere betalinger, enklere reiser og så mange nye muligheter for bulgarske bedrifter. Поздравления, България! Dere kan være stolte av det dere har oppnådd."