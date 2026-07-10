2026 LEC Summer Split starter 24. juli

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Bare i går nevnte vi nyheten om at LECs Summer Finals-arrangement skal finne sted på den franske rivieraen i september, i form av en stor turnering i Nice.

I tillegg har vi nå fått mye informasjon om Summer Split, som starter 24. juli og består av seks uker med kamper i den ordinære sesongen før sluttspillet og til slutt finalen finner sted i september.

Vi har fått vite at den første uken av Summer Split (24.–26. juli) vil bli arrangert av Karmine Corp som en del av en Roadtrip i Paris, mens Movistar KOI også skal arrangere en Roadtrip for å markere den første uken av sluttspillet i Madrid 5.–6. september.

Ellers vil formatet for Summer Split være det samme som for Spring Split, det vil si best-of-three-kamper i den ordinære sesongen og best-of-five-kamper i sluttspillet. Totalt vil seks lag kvalifisere seg direkte til sluttspillet gjennom resultatene i den ordinære sesongen, mens de fire andre vil bli slått ut og få sesongen avsluttet tidlig. De tre beste lagene fra sluttspillet vil deretter bli valgt ut til å representere LEC i Worlds 2026 når det arrangeres til høsten.

Du kan se den fullstendige kampplanen for Summer Split nedenfor.