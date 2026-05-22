2026 Rocket League Verdensmesterskapet arrangeres i Fort Worth i september

Det er bekreftet at verdensmesterskapet i 2026 Rocket League vil bli arrangert i Fort Worth, USA, i september, med de nøyaktige datoene 15.-20. september. I byens berømte Dickies Arena vil arrangementet samle 20 av de beste lagene fra hele verden til en stor begivenhet der 1,2 millioner dollar står på spill.

Vi blir fortalt at de seks dagene med action bare vil inneholde tre dager på Dickies Arena, ettersom de tre siste dagene er reservert for stadion, mens de tre første spilles bak lukkede dører.

Vi vet ennå ikke hvilke lag som deltar, ettersom disse vil bli avgjort via kvalifiseringskamper i månedene fremover og også gjennom den pågående Paris Major, som avsluttes i løpet av denne helgen. Det vi vet, er at Fort Worth Sports Commission har blitt signert som offisiell sportsturismepartner for arrangementet.