2026 starter med et dobbelt innslag med Paris-derbyet mellom PSG og Paris FC

HQ

Coupe de France kommer tilbake i januar 2026 med 32-delsfinalene. Kampoppsettet er allerede kjent etter trekningen i forrige uke, og de kommende kampene vil inkludere en ny utgave av Paris-derbyet mellom Paris Saint-Germain og Paris FC.

Etter opprykket forrige sesong er Paris FC nå i Ligue 1, noe som endelig gir Paris et derby etter flere tiår ... og med den særegne egenskapen at stadionene deres bare er atskilt av én gate (Paris FC spiller på Stade Jean-Bouin, en rugbystadion med plass til 19 600 tilskuere). Deres første møte i Ligue 1 blir 4. januar, årets første kamp, på PSGs Parc des Princes.

Men bare én uke senere, 12. januar, møtes de igjen, i åttendedelsfinalen i Coupe de France. Her er det fullstendige programmet for Coupe de France 32-delsfinalene:

Lørdag 10. januar



Orléans-Monaco: 15:30 CET, 14:30 GMT



Montreuil-Amiens: 15:30 CET, 14:30 GMT



Angers-Toulouse: 15:30 CET, 14:30 GMT



Bastia-Troyes: 15:30 CET, 14:30 GMT



Avranches-Strasbourg: 18:00 CET, 17:00 GMT



Le Puy-Reims: 18:00 CET, 17:00 GMT



Istres-Laval: 18:00 CET, 17:00 GMT



Hauts Lyonnais-Lorient: 18:00 CET, 17:00 GMT



Sochaux-Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT



Søndag 11. januar



Nantes-Nice: 18:00 CET, 17:00 GMT



Le Mans-Nancy: 18:00 CET, 17:00 GMT



Metz-Montpellier: 18:00 CET, 17:00 GMT



Chantilly-Rennes: 18:00 CET, 17:00 GMT



Lille-Lyon: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mandag 12. januar



PSG-Paris FC: 21:10 CET, 20:10 GMT



Tirsdag 13. januar



Bayeux-Marseille : 18:00 CET, 17:00 GMT



Tror du Paris FC (14. plass i Ligue 1) kan overraske PSG på deres egen stadion? Neste år får vi vite det!