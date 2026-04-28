Mourinho er førstevalget til å erstatte Arbeloa i Real Madrid, ifølge The Athletic

Hvem som blir Real Madrids trener neste sesong er et spørsmål mange har stilt seg siden januar, da Álvaro Arbeloa erstattet Xabi Alonso: Få spådde at den tidligere Real Madrid Castilla-treneren ville bli værende lenger enn en halv sesong, med mindre det skjedde et mirakel (og det gjorde det ikke). To navn har vært nevnt i månedsvis, med nåværende USA-manager Mauricio Pochettino som det mest sannsynlige valget, mens sjefen for global fotball i Red Bull GmbH Jurgen Klopp er fantasivalget.

Men et nytt navn har blitt mer og mer høylytt, til det punktet at The Athletic i dag melder at han er Real Madrid-president Florentino Pérez' foretrukne valg: José Mourinho.

De sier at ifølge flere anonyme kilder vil Pérez ha den endelige avgjørelsen om hvilken manager som skal hentes inn, i motsetning til ansettelsen av Alonso i fjor som erstatning for Carlo Ancelotti, en prosess som ble ledet av daglig leder Jose Ángel Sánchez med grønt lys fra Pérez.

Mourinho har en utgangsklausul på 3 millioner euro fra Benfica

Mourinho trener for tiden Benfica, og vender tilbake til førstelaget han trente for 25 år siden etter ett år i Fenerbaçe og tre år i Roma, et lag som har forblitt ubeseiret i Primeira Liga, men som har nesten umulige sjanser til å vinne ligaen, syv poeng bak Porto med bare tre kamper igjen. Kontrakten hans i Portugal går ut i juni 2027, men har en exit-klausul på 3 millioner euro som gjør det mulig å bryte avtalen inntil 10 dager etter sesongens siste kamp, som er 16. mai.

Mourinho trente Real Madrid mellom 2010 og 2013: Han vant en ligatittel med poengrekord og en spansk cup, men var mindre suksessfull enn forventet og klarte ikke å vinne Champions League, noe Mourinho vil ønske å gjøre noe med dersom han blir ansatt neste sesong.

Mourinho har imidlertid alltid vært en splittende figur i klubben, og fortsatt nå er det en viss intern motstand mot hans potensielle utnevnelse. Ikke at det ikke skulle ha så mye å si, for ifølge The Athletics kilder ønsker Pérez å ha kontroll i avgjørelsen om hvem som blir deres neste trener...