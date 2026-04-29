Hvorfor onsdag og torsdag regnes som en "prøvedag" for solformørkelsen i Spania i august

Den 12. august i år vil en total solformørkelse finne sted, og den kan best sees fra deler av Spania, en bitteliten bit av Portugal, samt Grønland og Island, den første av en serie på tre solformørkelseri Spania i 2026, 2027 og 2028. Men solformørkelsen i august 2026 har en spesiell egenskap: I Spania vil den inntreffe sent på ettermiddagen, nesten før solnedgang, med solen svært nær horisonten, slik at den ikke vil bli sett i lavere terreng eller hvis du er omgitt av bygninger eller andre visuelle hindringer.

Derfor blir denne uken, og spesielt onsdag 29. april og torsdag 30. april, betraktet som en "generalprøve" for dem som ønsker å trygt se solformørkelsen i august, fordi solen vil gå ned i nesten nøyaktig samme posisjon som den vil gjøre den 12. august. Årsaken er enkel: Det er 52 dager mellom 30. april og sommersolverv 21. juni, de samme dagene som mellom solverv og dagen for solformørkelsen, 12. august.

Slik vet du om du kan se solformørkelsen i august

Kort sagt, hvis du vil vite om du vil kunne se solformørkelsen fra der du står, eller fra der du planlegger å se den, i dag og i morgen vil være den beste sjansen til å vite det: hvis du kan se solen i timen der formørkelsen vil finne sted (som vil vare fire omtrent 90 sekunder og vil starte rundt 20:27-20:32 CEST i Spania; 17:48 i Reykjavik), uten å være dekket av bygninger, fjell eller andre hindringer, vil du også kunne se solformørkelsen i august (hvis været er bra, selvfølgelig).

Vær oppmerksom på at solformørkelsen bare vil kunne oppleves fullt ut i deler av Spania, samt på Island og Grønland. I andre deler av Vest-Europa vil formørkelsen være delvis. Her kan du lese en svært detaljert liste over steder og tidspunkter der du kan se solformørkelsen, men den vil selvfølgelig bare være synlig hvis det ikke er bygninger eller fjell som dekker den...

Det andre, og kanskje største hinderet, er været. Det er ventet overskyet, til og med storm, i mange deler av Spania, spesielt i dag onsdag, så "generalprøven" kan være nytteløs ettersom skyene vil dekke solen fullstendig. La oss håpe at himmelen er klar den 12. august, slik at vi kan nyte dette naturens skue. Det er ventet at et rekordstort antall internasjonale besøkende vil komme til nordøst-Spania i sommer, også til noen av de tynt befolkede områdene, noe som viser omfanget av den astronomiske begivenheten.