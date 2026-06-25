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      Sport

      21 år gammel fotballspiller omkom ved drukning i Rhône-elven nær Lyon under hetebølgen

      Kenzo Kies, fra En Avant Guingamp og tidligere i AS Saint-Étienne, druknet mandag da han forsøkte å søke tilflukt fra hetebølgen i elven.

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      Kenzo Kies, en 21 år gammel fotballspiller fra Ligue 2-laget En Avant Guingamp, døde onsdag etter å ha druknet i Rhône-elven nær Lyon. Han og tre venner ble reddet opp av elven mandag, i et badeområde. Tre av dem var i stabil tilstand, men Kies druknet, og da han ble dratt opp av vannet, var han hjernedød. Han døde senere på sykehuset.

      De fire vennene bestemte seg for å svømme under hetebølgen i Frankrike, der temperaturene steg til 38 °C i Lyon. Siden hetebølgen startet forrige torsdag, har 40 mennesker mistet livet ved å drukne i elver, kanaler og reservoarer, opplyste statsminister Sébastien Lecornu.

      Kies spilte for Guingamp, et Ligue 2-lag i den franske regionen Bretagne. Han ble født i Lyon i 2005 og spilte for Olympique Lyonnais’ ungdomsakademi, AS Saint-Priest og senere for AS Saint-Étienne på U-14-nivå mellom 2018 og 2025. Saint-Étienne beskrev ham som «en talentfull spiller og en tilbakeholden ung mann som var verdsatt av alle». Laget vil hedre Kies på Geoffroy-Guichard-stadionet ved starten av neste sesong.

      21 år gammel fotballspiller omkom ved drukning i Rhône-elven nær Lyon under hetebølgen

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