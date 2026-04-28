21 år gammel østerriker stilles for retten i Østerrike, anklaget for å ha planlagt et terrorangrep på en Taylor Swift-konsert

En rettssak har startet i Østerrike for å avgjøre gyldigheten av anklagen mot Beren A, en 21 år gammel mann som ble hevdet å ha planlagt et terrorangrep rettet mot en Taylor Swift-konsert i den østerrikske hovedstaden Wien i august 2024.

Ifølge BBC News foregår rettssaken i Wiener Neustadt, og målet er enten å bevise Beren As uskyld eller å tiltale ham for det som anses som et jihadistangrep på en konsert, som han skal ha planlagt og forberedt nøye. Heldigvis kom CIA med et tips som gjorde det mulig for lokale politimyndigheter å pågripe Beren A og avverge terrorangrepet, som kunne ha rammet de over 195 000 menneskene som var ventet til konserten. Dette tipset førte til at Swifts tre planlagte konserter i Wien ble avlyst, og fansen ble skuffet etter at Ernst Happl Stadion ble stående tomt.

Ifølge rapporten er Beren A tiltalt sammen med en annen 21-åring, kjent som Arda K, som er anklaget for å ha vært med i en celle i Den islamske staten, og de to skal til og med ha samarbeidet om flere terrorangrep planlagt i Mekka, Istanbul og Dubai.

Beren A har allerede erkjent seg skyldig i anklagene mot ham, og både han og Arda K risikerer rundt 20 års fengsel hvis de blir funnet skyldige etter rettssaken. I detaljene heter det at Beren A begynte å planlegge angrepet 21. juli, ble arrestert dagen før den første konserten 7. august og hadde til hensikt å bruke en splinterbombe som er kjent for å være "spesifikk for IS-angrep", og som han lærte å lage etter å ha fått opplæring av andre IS-medlemmer.

Rettssaken forventes å bli avsluttet i slutten av mai.