Rykte: « Pokémon Winds/Waves har det høyeste antallet nye Pokémon noensinne

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Pokémon-spillene de siste årene har ikke helt klart å leve opp til det mange spillere er ute etter: en mer levende og åpen verden med betydelig oppdatert grafikk. Heldigvis er det akkurat det som er i vente, og det kommer allerede i 2027.

Det er da « Pokémon Winds/Waves skal slippes, og nå har den ofte pålitelige innsideren Centro Leaks noen nyheter å dele. Kilden hevder at vi kan se frem til «det høyeste antallet nye Pokémon noensinne i et Pokémon-spill». Så hva betyr det egentlig, lurer du kanskje på? Vel, angivelig vil det være «rundt 300 nye Pokémon/former», og en ny «kampmekanisme vil introdusere spesielle værformer for noen Pokémon».

Centro Leaks skriver at det var en viss nøling med å legge ut ryktene i det hele tatt, fordi tallet er så høyt at det virker usannsynlig, men etter å ha hørt lignende opplysninger fra flere kilder, anses det som ganske sannsynlig at det stemmer.

Selvfølgelig er det fortsatt bare et rykte, men la oss alle krysse fingrene for at det er sant.